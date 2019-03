Europeias

A nova direita populista da Holanda, que na semana passada tirou a maioria à coligação governamental no Senado, passou de sétimo para segundo partido holandês mais votado, segundo a projeção para as eleições europeias divulgada hoje pelo Parlamento Europeu.

A formação eurocética Fórum para a Democracia (FvD) surge nesta projeção com 11,6% dos votos, o que lhe permite eleger quatro eurodeputados, atrás apenas do partido do primeiro-ministro Mark Rutte, o Partido Popular para a Liberdade e Democracia (VVD), que obtém 16,4% e elege cinco deputados ao Parlamento Europeu nas eleições de maio.

Na anterior projeção do PE, divulgada a 01 de março, o FvD era o sétimo partido da Holanda, registando 7,8% e dois eleitos, e o partido de Rutte liderava com 17,5% e seis eurodeputados.