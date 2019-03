Actualidade

Os operadores privados de transporte com o sistema intermodal Andante reclamaram hoje, no Porto, o "cumprimento urgente" das "obrigações do Estado", nomeadamente o pagamento da "dívida acumulada" de aproximadamente "dois milhões de euros", alertando para o "risco de colapso".

A reivindicação foi manifestada num comunicado das "Empresas privadas de transporte público integradas no Sistema Intermodal Andante", distribuído aos jornalistas na cerimónia de assinatura dos contratos do Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART) entre o Estado e a Área Metropolitana do Porto (AMP).

"Não podemos minimizar o enorme risco de colapso das empresas, caso a burocracia entrave este processo, acumulando-se ainda mais dívida com os incumprimentos atuais", alertam os privados com tarifário Andante, que circulam na zona do Porto.