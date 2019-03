Actualidade

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas vai ter novas unidades orgânicas a nível central e regional com o objetivo de se tornar "mais próximo das autarquias, população e demais agentes", segundo a lei orgânica hoje publicada.

Com a nova lei orgânica hoje publicada em Diário da República e que entra em vigor no sábado, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) passa a dispor de cinco serviços desconcentrados no Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, sendo os serviços descentralizados nas unidades territoriais de nível II e III.

"O papel de autoridade nacional do ICNF obriga a uma estrutura central e simultaneamente mais próxima de quem está no território, assentando um dos principais vetores dessa aproximação nas cinco novas direções regionais, com um âmbito de atuação territorialmente delimitado no Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve", refere o decreto-lei.