Actualidade

Os Açores têm via verde do AVC (acidente vascular cerebral) em dois dos seus três hospitais, mas estão a desenvolver uma rede regional, para definir a referenciação dos utentes nas ilhas sem hospital e tornar o tratamento mais célere.

"Queremos ver de que forma é que conseguimos ter um outro tipo de dinamismo entre os diferentes interlocutores, quer a nível hospitalar, quer ao nível do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, bem como ao nível da unidade de saúde de ilha, para atuarmos no diagnóstico precoce e utilizarmos os recursos que já temos disponíveis, quer através da via verde, quer através da telemedicina, para termos o diagnóstico, o encaminhamento e o tratamento preciso para estes utentes", adiantou o diretor regional da Saúde dos Açores.

Tiago Lopes falava, em declarações aos jornalistas, em Angra do Heroísmo, à margem de um simpósio sobre a via verde do AVC nos Açores, associado às comemorações do Dia Nacional do AVC, que se assinala em 31 de março.