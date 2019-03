Actualidade

O treinador Abel Ferreira disse hoje querer um Sporting de Braga fiel aos seus princípios na receção ao FC Porto, na 27.ª jornada da I Liga de futebol, pois "água mole em pedra dura, tanto bate até que fura".

Após a derrota por 3-0 com o FC Porto, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, Abel Ferreira assumiu já ter tentado várias formas para bater os 'grandes' esta época, o que só conseguiu por uma vez, diante do Sporting, em casa (1-0), tendo somado mais três desaires, para o campeonato, em casa de 'leões', 'águias' e 'dragões'.

Questionado sobre o que falta tentar, o técnico respondeu com um adágio popular - "Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura" -, manifestando vontade de ver no sábado o Sporting de Braga "competente e a nivelar a agressividade do adversário" para "discutir o resultado até ao fim".