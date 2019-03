Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse hoje acreditar que estão reunidos "todos os ingredientes para um bom espetáculo" no jogo de sábado com o Sporting de Braga, da 27.ª jornada da I Liga de futebol.

O técnico dos 'dragões' lembrou que, com o aproximar do final do campeonato, a margem de erro é mais reduzida, admitindo que, em Braga, apenas a vitória interessa ao campeão nacional, segundo classificado da prova, em igualdade pontal com o líder e rival Benfica.

"Vai ser um bom jogo de futebol, com certeza. Duas boas equipas, que estão a lutar pelo mesmo objetivo. O jogo do campeonato que tivemos cá foi dos melhores jogos na primeira volta. Acho que temos todos os bons ingredientes para ser um bom espetáculo e que o FC Porto consiga os três pontos nesta caminhada, numa fase em que há menos espaço para se errar", disse o treinador do FC Porto, em conferência de imprensa.