Actualidade

Os trabalhadores técnicos do Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, estão reunidos hoje à tarde em plenário no largo fronteiro àquele teatro, fazendo greve ao ensaio público da opereta "L'Étoile", que devia decorrer na sala principal.

Segundo André Albuquerque, do Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE), os trabalhadores vão discutir a resposta a dar, hoje, pelas 16:00, ao conselho de administração do Organismo de Produção Artística (Opart), relativamente à reivindicação de equiparação financeira e condições de trabalho com os colegas da Companhia Nacional de Bailado.

De acordo com a mesma fonte, após uma reunião com a ministra da Cultura, na terça-feira, ficou definido que iria criar-se um grupo de trabalho constituído pelos ministérios da Cultura e das Finanças, para redigirem um regulamento interno, "o mais breve possível", que consagre a equiparação.