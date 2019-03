Actualidade

A greve que os trabalhadores dos impostos estão hoje a cumprir fechou serviços de Finanças em todo o país e nos que abriram verificam-se "fortes constrangimentos", disse o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, Paulo Ralha, à Lusa.

"Registamos o encerramento de serviços de Finanças por todo o país e os serviços que abriram estão com constrangimentos porque há colegas em greve", disse Paulo Ralha à Lusa, adiantando que também os serviços de verificação de bagagens nos portos e aeroportos estão com filas maiores do que o habitual pelo facto de as Alfândegas estarem a funcionar em serviços mínimos.

Na origem desta greve está a falta de uma nova proposta de revisão das carreiras por parte do Governo, ainda que haja já uma convocatória para nova reunião com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.