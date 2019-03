Montijo

A ANA - Aeroportos disse hoje à Lusa que o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do aeroporto do Montijo está em conclusão e será entregue à Agência Portuguesa do Ambiente até ao final da segunda semana de abril.

"A ANA - Aeroportos de Portugal confirma que o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) está em fase de conclusão e será entregue à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) até ao final da segunda semana de abril", disse fonte oficial, em resposta à agência Lusa.

A mesma fonte refere que, "apesar de não haver nenhum prazo", a gestora dos aeroportos está "a fazer o necessário para entregar brevemente o EIA à APA, correspondendo, assim, à estimativa apontada no início do ano".