Actualidade

O papa Francisco aprovou hoje legislação sobre a proteção de crianças e pessoas vulneráveis no Estado do Vaticano e na Cúria Romana, que torna obrigatória a denúncia dos casos e aumenta o prazo de prescrição de um crime.

São três os documentos assinados pelo papa: uma carta apostólica em forma de `Motu Proprio´ (documento de iniciativa pontifícia), a Lei CCXCVII sobre proteção de menores e pessoas vulneráveis no Estado da Cidade do Vaticano e na Cúria Romana e um outro com diretrizes para o vicariato da cidade do Vaticano.

O novo quadro jurídico entra em vigor a 1 de junho de 2019.