Actualidade

A seleção portuguesa feminina de futebol de sub-17 qualificou-se hoje pela segunda vez para a fase final do Europeu da categoria, ao vencer a França por 1-0, na terceira jornada do Grupo 5 da Ronda de Elite.

No Luso, um golo de Lara Pintassilgo, logo aos cinco minutos, foi suficiente para a formação das 'quinas' conquistar o agrupamento, com o pleno de três triunfos, depois de ter batido a República Checa por 1-0 e a Irlanda do Norte por 6-0.

A equipa comandada por José Paisana, que terminou o agrupamento com nove pontos, contra seis das gaulesas, e repete 2014, junta-se na fase final, de 05 a 17 de maio, à anfitriã Bulgária e a Inglaterra, Holanda, Alemanha e Dinamarca.