Actualidade

A Igreja e Convento de Santa Clara, no Funchal, vai ser objeto de um projeto de reabilitação e restauro que custará aproximadamente dois milhões e trezentos mil euros, suportado em dois milhões de euros pelo FEDER.

O projeto é apresentado, este sábado, pelo presidente do Governo Regional da Madeira, pelas 12:00, na sala de Exposições da Casa-Museu Frederico de Freitas, onde serão apresentadas as intervenções a realizar, quer no património imóvel, quer móvel, no âmbito do Projeto de Recuperação e Restauro do Convento de Santa Clara.

De acordo com a informação disponível no sítio da internet da secretaria regional de Turismo e Cultura (SRTC), o projeto prevê a "beneficiação global da Igreja e Convento de Santa Clara, nomeadamente no que diz respeito aos elementos construtivos e arquitetónicos dos edifícios e espaços integrados no novo circuito de visita", além da "conservação e restauro do património artístico, móvel e integrado, designadamente pintura, talha, escultura e azulejaria".