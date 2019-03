Actualidade

Portugal já iniciou negociações para a cooperação militar com os restantes países lusófonos, anunciou hoje o ministro da Defesa português, numa conferência ministerial da Organização das Nações Unidas (ONU).

"Portugal iniciou um processo de negociações com os outros oito parceiros de língua portuguesa para explorar, no contexto da nossa cooperação na defesa, formas de reunir os acumulados conhecimentos, a fim de aumentar as capacidades de cada um dos países", anunciou hoje João Gomes Cravinho, num painel de alto nível que reúne líderes de mais de 110 países, na sede da ONU, em Nova Iorque.

O ministro disse em entrevista à Lusa que se trata de uma proposta nova de trabalho, iniciada por Portugal junto dos outros países lusófonos, para a formação de militares da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).