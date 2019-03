Actualidade

O presidente do Sporting afirmou hoje que o clube será um sério aliado do Governo pela verdade desportiva, transparência e elevação no desporto, após uma reunião com o secretário de Estado da Juventude e Desporto.

"Neste país, existe alguma dificuldade em arrancar, mas este Governo terá no Sporting um sério aliado pela verdade desportiva, pela transparência e pela elevação no Desporto", afirmou Frederico Varandas, em declarações ao canal do Sporting, depois de ter sido recebido em audiência por João Paulo Rebelo.

Uma reunião que o responsável máximo dos 'leões' qualificou como "longa e profunda", na qual expôs as "preocupações do Sporting sobre o estado do futebol e do desporto em Portugal", setor que considerou "muito relevante e querido" pela sociedade.