O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, vai explicar ao Tribunal Central Cível do Porto, na tarde de 10 de abril, como é que o clube recebeu, selecionou e divulgou os e-mails privados do Benfica.

O pedido para um "depoimento de parte" de Francisco J. Marques enquanto réu do processo movido pelo Benfica pela divulgação dos e-mails foi feito hoje pela própria equipa de advogados do FC Porto e não mereceu oposição do Benfica, pelo que foi deferida pelo juiz do processo.

Depois do testemunho de Francisco J. Marques, terão lugar as alegações finais.