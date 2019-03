Actualidade

O Ministério da Administração Interna (MAI) anunciou hoje a conclusão do inquérito aos acontecimentos no bairro da Jamaica, no Seixal, Setúbal, com confrontos entre moradores e polícias, resultando na instauração de dois processos disciplinares.

Numa nota enviada à agência Lusa, o MAI afirma que o inquérito foi elaborado pela PSP e concluído a 22 de março.

Da investigação resultou a instauração de dois processos disciplinares por despacho do diretor nacional da PSP, além da prorrogação da instrução do inquérito por 15 dias úteis, com vista à realização de diligências complementares no âmbito do processo, adianta a nota do MAI.