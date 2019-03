Actualidade

Um bebé com um mês de vida está internado no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) com suspeita de estar infetado com a bactéria da 'legionella', divulgou hoje a unidade hospitalar.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o HESE indicou que a criança "está internada há dois dias com um quadro de infeção respiratória ligeira" e que "os resultados laboratoriais não são conclusivos".

O hospital não excluiu "a possibilidade de se tratar de infeção por 'legionella'" e que já "foi reportado à autoridade de saúde como caso suspeito", realçando estar a aguardar "resultados de análises confirmatórias".