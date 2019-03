Actualidade

O primeiro ministro anunciou hoje que, até ao final de 2019, o governo vai investir 23 milhões de euros na melhoria das condições de trabalho para o setor das pescas.

"Nos últimos três anos, investimos cerca de 22 milhões de euros nos nossos portos piscatórios e, até ao final do ano, serão investidos mais 23 milhões de euros em diversas intervenções, não só em dragagens, mas também na criação de melhores condições de trabalho para os pescadores", disse António Costa.

O primeiro-ministro deixou esta garantia durante o lançamento da construção dos novos armazéns de aprestos do porto de pesca que serve as cidades da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, lembrando a importância do setor para o país.