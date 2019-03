Actualidade

Os trabalhadores técnicos do Teatro Nacional de S. Carlos (TNSC), em Lisboa, desmarcaram a greve prevista, depois da reunião de hoje com o conselho de administração do Organismo de Produção Artística (Opart), que satisfez as suas reivindicações, anunciou o sindicato.

André Albuquerque, do Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE), disse à agência Lusa que as duas partes acordaram que "a harmonização salarial, com os funcionários da Companhia Nacional de Bailado (CNB), deve ser processada em junho" próximo.

Fonte do Opart disse, por seu turno, que "acordaram trabalhar nos instrumentos de regulação do trabalho que tornem essa exigência exequível".