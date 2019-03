Actualidade

O regulador energético defendeu hoje que, para se verificar "a neutralidade tarifária" no setor do gás natural, é necessária uma redução de cerca de 17 milhões de euros nos investimentos propostos pelas empresas.

"Mesmo considerando o incremento do nível de consumo previsto pelo conjunto dos ORD [Operadores de Redes de Distribuição] nas suas propostas do PDIRD-GN 2018 [Planos de Desenvolvimento e Investimento das Redes de Distribuição de Gás Natural], as análises efetuadas apontam para que a neutralidade tarifária apenas se verifique caso o valor dos investimentos, em termos globais, seja cerca de 17 milhões de euros mais baixo do que os investimentos propostos pelos ORD", defendeu a ERSE num parecer hoje divulgado.

Porém, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) ressalvou que, "caso se concretizem situações de estagnação da procura", a neutralidade das tarifas de gás natural apenas poderá ser assegurada "após uma revisão em baixa do nível de investimento, superior a 1/3 do investimento proposto no período 2019 a 2023".