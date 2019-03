Segurança

As quantidades de cocaína, heroína e ecstasy apreendidas e o número de detenções por tráfico de droga aumentaram no ano passado em relação a 2017, indica o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2018.

Segundo o documento, hoje entregue no parlamento, no ano passado foram apreendidos 5.574 quilogramas de cocaína, em contraponto com os 2.748 kg em 2017, o que representa um aumento de 102,8%.

Também significativo foi o aumento de comprimidos de ecstasy apreendidos pelas autoridades, passando de 16.700 unidades em 2017 para 206.302 unidades em 2018, totalizando um incremento de 1.135,3%.