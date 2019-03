Actualidade

O Ministério Público acusou a TVI de ofensa à reputação económica do Banif e o diretor de informação da estação de televisão de, nomeadamente, desobediência qualificada e ofensa à reputação, disse hoje a Comissão Liquidatária.

Em comunicado, a Comissão Liquidatária refere que o Banif foi hoje notificado do despacho do Ministério Público do encerramento do inquérito, no qual, além do crime de desobediência qualificada e ofensa à reputação económica do Banif, foi ainda deduzida acusação de crime de ofensa a organismo, serviço ou pessoa coletiva sobre o diretor de informação da TVI, Sérgio Figueiredo.

A TVI está acusada de ofensa à reputação económica do Banif.