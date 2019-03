Segurança

O Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2018 considera as ações de espionagem "uma série ameaça à segurança e aos interesses nacionais", nomeadamente quando visam as estruturas governamentais e o tecido empresarial

"As ações hostis de espionagem representaram uma série ameaça à segurança e aos interesses nacionais, em particular quando visam as estruturas governamentais, o tecido empresarial, as infraestruturas críticas e a capacidade nacional de inovação e desenvolvimento", precisa o RASI, que hoje foi entregue na Assembleia da República.

O documento indica que "são igualmente danosas para os interesses nacionais as atividades prosseguidas por organizações estrangeiras, em especial pelos serviços de informação, que visam fragilizar os alicerces da União Europeia e minar a confiança dos cidadãos nas suas instituições, bem como os esforços de desacreditar o papel da NATO na segurança da Europa".