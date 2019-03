Actualidade

O Moreirense ascendeu hoje, provisoriamente, ao quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-0 no reduto do Portimonense, no encontro de abertura da 27.ª jornada da prova.

O médio Chiquinho foi a grande figura da formação de Moreira de Cónegos, que somou o sétimo triunfo fora, em 14 jogos, ao inaugurar o marcador, aos 34 minutos, e assistir Heriberto para o segundo golo, aos 60.

Com este resultado, o 'onze' de Ivo Vieira passou a somar 45 pontos, mais três do que o Vitória de Guimarães, que joga sábado no reduto do Santa Clara, enquanto o Portimonense, derrotado em casa pela quarta vez, manteve-se no 10.º posto, com 32.