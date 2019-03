Actualidade

A artista plástica portuguesa Clara Sarracho de Almeida inspirou-se na aldeia submersa de Vilarinho da Furna, no Gerês, para a sua exposição no espaço art.exprim, em Paris, onde explora a arquitetura e a desconstrução dos espaços.

"A exposição não é sobre Vilarinho da Furna. Claro que há fotografias do espaço, mas é algo mais lúdico do que falar ou documentar o sítio", afirmou Clara Sarracho de Almeida, em declarações à Lusa, na abertura da sua mostra.

"A moi de jouer" ("A minha vez de brincar" em português), exposição individual da artista portuguesa, foi inaugurada ao final do dia de sexta-feira, e vai ficar patente até ao 18 de maio, no espaço da art.exprim, em Paris. As imagens usadas na exposição foram tiradas na aldeia de Vilarinho da Furna, uma aldeia parcialmente submersa no Gerês, e que impressionou a artista.