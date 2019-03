Actualidade

Mais de 230 mil crianças ficaram de fora do programa europeu de distribuição de fruta, legumes e leite nas escolas no ano passado, quando Portugal usou apenas 1,7 milhões dos 5,5 milhões atribuídos pela União Europeia.

Duas vezes por semana, o lanche de todas as crianças do 1.º ciclo deveria incluir uma peça de fruta ou um legume, segundo o programa europeu destinado a criar bons hábitos alimentares e a combater a obesidade infantil.

No entanto, no ano passado, apenas 104.506 alunos beneficiaram desse projeto, segundo os dados preliminares do relatório anual divulgado agora pela União Europeia, que revelam que 230.938 crianças (69%) ficaram de fora.