Actualidade

Os realizadores Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt criaram no filme "Diamantino" um universo paralelo onde está presente o "lado mais complicado e escuro do que está a acontecer hoje em dia" no mundo, conseguindo fazer disso uma comédia.

A história de "Diamantino", que chega aos cinemas portugueses na sexta-feira, passa-se em Portugal, mas num país de fantasia. "É um universo paralelo, que pega no lado mais complicado e escuro do que está a acontecer hoje em dia, mas fizemos uma comédia disso tudo", referiu o realizador português Gabriel Abrantes, em entrevista à agência Lusa.

Gabriel Abrantes e o norte-americano Daniel Schmidt queriam, na primeira longa-metragem, "fazer um filme principalmente sobre uma pessoa muito rica que adotava uma pessoa muito pobre e os problemas políticos inerentes a essa situação".