Actualidade

O poeta Alberto Pimenta irá fazer uma performance inédita no dia 06 de abril, no Monumental, em Lisboa, onde será exibido "O Homem-Pykante - Diálogos com Pimenta", de Edgar Pêra, que inclui imagens e conversas de 1994 até à atualidade.

O filme "O Homem-Pykante - Diálogos com Pimenta", que teve estreia comercial em Coimbra e no Porto no dia 21 de março, terá uma "sessão especial única" no Monumental, que "contará com uma performance inédita de Alberto Pimenta, pensada para esta sessão", de acordo com a Medeia Filmes.

Além da performance e da exibição do filme, a sessão inclui ainda "uma conversa com o poeta Alberto Pimenta, o realizador Edgar Pêra e o poeta Manuel Rodrigues, que trabalhou o realizador no filme" e a apresentação da antologia "Anastática", dedicada a Pimenta, de Manuel Rodrigues.