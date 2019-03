Actualidade

Doze reclusos da prisão do Linhó, em Sintra, vão aprender a trabalhar a consciência do corpo e o movimento, através da linguagem da dança, no âmbito do projeto "Corpo em Cadeia", promovido pela Companhia Olga Roriz.

O projeto é apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito do programa PARTIS - Práticas Artísticas para a Inclusão Social, e entrará todas as semanas no estabelecimento prisional, a partir da próxima, durante três anos.

Em declarações à agência Lusa, a coordenadora do projeto, Catarina Câmara, explicou que o objetivo é "proporcionar um espaço de segurança" aos reclusos, para que "possam encontrar outras dimensões de si próprios, e imaginar uma outra realidade, mais positiva".