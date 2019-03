Actualidade

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) decidiu prolongar a missão na República Democrática do Congo (RDCongo) por mais nove meses, até 20 de dezembro, foi anunciado.

Os membros do conselho optaram, por unanimidade, adotar a resolução proposta pela França, mantendo a missão na RDCongo por mais nove meses.

"A atividade da Monusco [Missão da ONU na República Democrática do Congo] é indispensável enfrentar os défices de segurança locais, especialmente por causa dos grupos armados presentes no leste do país", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Ledrian, citado pela Agência France-Presse.