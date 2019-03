Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, defendeu hoje que deve ser o Serviço Nacional de Saúde (SNS) a garantir a toda a gente, em todo o país, a melhor qualidade de prestação destes cuidados.

"Está a ser debatida na Assembleia da República uma lei que é essencial para as condições de vida no interior do país, que é a lei de bases da saúde", disse a líder do Bloco, que falava aos jornalistas, em Estremoz, durante uma visita ao mercado da cidade.

Catarina Martins referiu que "esta oportunidade de alterar a lei de bases da saúde não pode ser desperdiçada" e lembrou que "alterar a lei de bases da saúde para proteger o SNS da sangria dos recursos para os hospitais privados é defender o funcionamento do SNS em todo o país e é acabar com a sangria de recursos humanos de que o país precisa no SNS".