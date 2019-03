Actualidade

A judoca Bárbara Timo conquistou hoje a medalha de ouro para a seleção portuguesa na categoria de -70 kg do Grande Prémio de Tbilisi, ao vencer na final a alemã Laura Vargas Koch por 'ippon'.

Bárbara Timo, de 28 anos, começou por se impor à colombiana Yuri Alvear, em 54 segundos, e à belga Roxane Taeymans, após 2.18 minutos, ambas por 'ippon', o mesmo método que utilizou para superar a russa Alena Prokopenko nas meias-finais, em apenas 35 segundos.

No combate pela medalha de ouro, a atleta, nascida do Brasil, que se naturalizou portuguesa em 2019, bateu Koch, após 4.20 minutos de combate, durante os quais sofreu duas penalizações, menos uma do que a atleta germânica.