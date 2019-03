Actualidade

O primeiro-ministro indicou hoje o Tâmega e Sousa, que compreende municípios de quatro distritos, como um exemplo de que a redução tarifária nos transportes, com um investimento de 1,8 milhões de euros, "é mesmo uma medida para todo o país".

"Em política, muitas vezes é preciso ver para crer. Depois de tantas vezes repetida a mentira de que a redução dos custos dos transportes era só para as cidades de Lisboa e Porto, ou, quando muito, para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, não há nada como estar aqui no coração do Tâmega e Sousa para ver que é mesmo uma medida para todo o país", afirmou o chefe do Governo.

António Costa discursava em Baião, na cerimónia de apresentação do Programa de Redução Tarifária da região do Tâmega e Sousa, a comunidade intermunicipal (CIM) do país que vai receber, no ano de 2019, a maior fatia do Orçamento do Estado, no âmbito desta medida, cerca de 1,8 milhões de euros.