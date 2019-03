Actualidade

O rei de Marrocos, Mohamed VI, defendeu hoje, num discurso perante o papa Francisco, em Rabat, que um maior conhecimento entre as religiões monoteístas é a melhor arma contra o radicalismo.

"O diálogo entre as regiões abraâmicas [cristianismo, islamismo e judaísmo] é manifestamente insuficiente hoje em dia", afirmou o monarca no seu discurso na praça da emblemática torre Hassan, na presença do papa, que hoje iniciou uma visita de dois dias a Marrocos.

Mohamed VI sublinhou que o radicalismo, seja religioso ou de outro tipo, "assenta no desconhecimento do outro, na ignorância do outro, na mera ignorância".