Actualidade

O Sporting, detentor do troféu, qualificou-se hoje para a final da Taça de Portugal de futsal, ao vencer o Burinhosa por 3-2, em jogo das meias-finais, disputado no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

O tricampeão nacional chegou ao intervalo a ganhar por 2-0, com golos de Cavinato e Cardinal, mas o Burinhosa, finalista vencido em 2017, restabeleceu o empate durante a segunda parte, graças a um 'bis' de Kiko, antes de Cavinato marcar o terceiro golo do Sporting.

O Sporting vai defrontar na final da prova, marcada para domingo, às 14:30, no mesmo recinto, o vencedor da outra meia-final, que opõe ainda hoje o Benfica, recordista de títulos, com sete troféus (mais um do que rival lisboeta) ao Fundão, a partir das 18:00.