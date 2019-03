Actualidade

O papa Francisco e o Rei Mohamed VI assinaram hoje um documento que apela à preservação de Jerusalém como um "símbolo de coexistência", um património mundial e um local de encontro e culto para as três religiões monoteístas.

A assinatura do documento ocorreu no início do primeiro dia da visita oficial do papa a Marrocos, após a reunião de Francisco e Mohamed VI realizada no palácio real.

"Acreditamos que é importante preservar a Cidade Santa de Jerusalém como património comum da humanidade e, sobretudo, para os fiéis das três religiões monoteístas, como lugar de encontro e símbolo da coexistência pacífica, onde se cultiva o diálogo e o respeito mútuo", de acordo com o texto assinado.