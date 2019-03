Idai

O Grupo Águas de Portugal vai enviar, no domingo, dez peritos para a Beira, em Moçambique, com o objetivo de colocar em funcionamento uma instalação de tratamento de água que vai servir 300 famílias, foi anunciado.

"Amanhã [domingo] partem para a Beira, dez peritos [...] organizados em duas equipas de intervenção no terreno, para apoiar as autoridades moçambicanas no restabelecimento do fornecimento de água às populações das zonas afetadas" pelo ciclone Idai, indicou, numa nota enviada à Lusa, o Grupo Águas de Portugal.

O grupo referiu ainda que "o fornecimento de água de qualidade às populações é essencial" para minimizar os riscos de epidemias como a cólera e a malária.