O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, afirmou hoje que o líder do PSD, Rui Rio, "deveria cuidar de tratar" dos "eleitos do PSD" para dar resposta ao que as populações desses concelhos têm direito.

"Quando ouvimos o PSD zurzir na medida [redução nos tarifários dos passes de transporte] a pretexto da descriminação territorial, o que percebemos é o incómodo que sente por esta medida que no fundamental se dirige e beneficia particularmente os trabalhadores e as suas famílias (ou quem já trabalhou)", disse Jerónimo de Sousa.

"Sim, porque quando é para todo o país pagar os desmandos da banca, aí ninguém ouve Rui rio a protestar que são os contribuintes do interior a pagar", apontou o secretário-geral, que falava no encerramento do debate "Transportes públicos mais baratos, mais e melhor mobilidade nas áreas metropolitanas e no país", em Lisboa.