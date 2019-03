Idai

O primeiro encontro de sempre entre Benfica e Sporting bateu hoje o recorde de assistências num estádio de futebol em Portugal na vertente feminina e resultou numa receita no valor de 38.000 euros só ao nível de bilhética.

Com cada ingresso a custar dois euros e cinquenta cêntimos, as pessoas corresponderam em massa e mostram-se solidárias com as vítimas da tragédia do ciclone Adai, que atingiu a região centro de Moçambique, o Maláui e o Zimbabué em 14 de março.

Num dia em que o menos importante foi o resultado, - o Sporting venceu o Benfica por 1-0-, a partida entre 'rivais' a disputar campeonatos distintos, uma vez que as 'encarnadas' competem na segunda divisão no ano de estreia, foi de festa, de solidariedade e também de recordes.