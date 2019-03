Actualidade

O Sporting ascendeu hoje ao terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol, ultrapassando o Sporting de Braga, ao vencer por 2-1 no reduto do Desportivo de Chaves, em encontro da 27.ª jornada.

Luiz Phellype, aos 24 e 90+11 minutos, e Bruno Fernandes, aos 80, passando a contar 14 golos na prova, 'materializaram' o triunfo dos 'leões', enquanto André Luís marcou para os locais, aos 60, num jogo em que ambas as equipas terminaram com 10.

Na classificação, o Sporting passou a contar 58 pontos, os mesmos do Sporting de Braga, que perdeu por 3-2 na receção ao FC Porto, líder provisório, com 66, antes da receção do Benfica, que conta 63, ao Tondela.