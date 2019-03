Actualidade

A seleção portuguesa de futsal de sub-19 apurou-se hoje para a fase final do primeiro Europeu da categoria, ao vencer a Bósnia-Herzegovina por 3-1, na última jornada do Grupo 3 de qualificação.

A seleção anfitriã foi a primeira a marcar, logo aos dois minutos, mas a equipas das 'quinas' deu a volta ao marcador ainda na primeira parte, com golos Célio Coque e Milton Dias, aos 17 e 19, respetivamente.

Na segunda parte, Portugal confirmou a sua superioridade com o terceiro golo, por Gustavo Rodrigues, consumando o pleno de vitórias no Grupo 3, que lhe garantiu o primeiro lugar, com nove pontos.