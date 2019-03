Actualidade

O Sporting vai apresentar uma exposição ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol por causa da expulsão do futebolista Ristovski frente ao Desportivo de Chaves, revelou à Agência Lusa fonte oficial do clube.

A intenção do Sporting, de acordo com a mesma fonte, é a de que a expulsão seja apreciada ao mesmo tempo que os factos constantes do relatório do jogo elaborado pelo árbitro Manuel Mota, que dirigiu no sábado a partida da 27.ª jornada da I Liga disputada em Chaves, a qual terminou com a vitória dos 'leões' por 3-1.

No caso de do futebolista macedónio vir a ser castigado, o Sporting apresentará de imediato, ainda segundo a referida fonte, um recurso, sugerindo ainda que o CD reúna hoje, em vez de o fazer na terça-feira, tendo em conta a realização dos jogos da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.