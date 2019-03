Actualidade

Os jovens médicos dentistas enfrentam em Portugal precariedade, incerteza e subemprego no mercado de trabalho, que contrastam com a segurança e a prosperidade económica da profissão no passado.

O retrato é feito num estudo sobre a empregabilidade na área, promovido pela Ordem dos Médicos Dentistas a que a agência Lusa teve acesso.

O estudo "Diagnóstico à Empregabilidade" revela que mais de metade dos médicos dentistas trabalha hoje por conta de outrem e que os formados há menos de dez anos trabalham maioritariamente em mais do que um consultório.