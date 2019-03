Idai

O número de pessoas em centros de acomodação após o ciclone Idai e as cheias no centro de Moçambique desceu na província de Manica, anunciaram hoje as autoridades moçambicanas.

O total de 140.784 pessoas nos centros baixou para 139.607, uma redução inferior a 1%, e que se deve à saída de 1.177 beneficiários dos 21 centros de acolhimento de Manica, segundo os dados do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC).

Nas províncias da Zambézia, Tete e Sofala os números permanecem iguais.