De subcategoria do hip-hop, o trap adquiriu, nos últimos anos, um espaço próprio, que também em Portugal já se popularizou.

Em 2018, a lista de canções mais ouvidas do serviço de 'streaming' Spotify era encabeçada por "God´s Plan", de Drake, "SAD!", de XXXtentacion, e "Rockstar", de Post Malone com 21 Savage, artistas com ligações a este género.

Também as artistas femininas mais ouvidas no Spotify em 2018 refletem o rumo da música 'mainstream', com Ariana Grande no pódio, a cantora de pop que em "Sweetener" (2018) apresentou elementos de trap e r&b, Dua Lipa (Pop/r&b) e a rapper nova-iorquina Cardi B.