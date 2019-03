Actualidade

A Soares da Costa reiterou o "firme propósito de honrar os compromissos com os trabalhadores", admitindo que os pagamentos previstos no Processo Especial de Revitalização (PER) "estão atrasados", mas que todas as verbas recebidas "têm sido destinadas a salários".

Num esclarecimento enviado aos trabalhadores na sequência de um "suposto plenário de trabalhadores" promovido no sábado pelo Sindicato da Construção de Portugal, o presidente executivo da construtora admite que os pagamentos dos salários em atraso aos colaboradores estipulados no PER "estão atrasados", mas garante que "não é verdade que desde outubro não ocorram pagamentos a trabalhadores em Portugal", conforme avançado pelo sindicato.

"Os trabalhadores sabem que não é verdade e mais não precisamos dizer. Todos os recebimentos e transferências que têm ocorrido têm sido destinados a salários", sustenta Joaquim Fitas na comunicação enviada no sábado à noite aos trabalhadores e a que a agência Lusa teve hoje acesso.