Actualidade

A Comissão Eleitoral da Eslováquia confirmou hoje a vitória da advogada Zuzana Caputova na segunda e última volta das eleições presidenciais realizadas no sábado, com 58,4% dos votos, de acordo com a contagem final.

Caputova obteve 58,4% dos votos, enquanto o seu rival, Maros Sefcoviv, registou 45,59%.

Zuzana Caputova - crítica acesa do Governo e estreante na política - é uma advogada de 45 anos que tem vindo a bater-se pelas causas ambientais, pelo combate à corrupção e por legislação pelo aborto.