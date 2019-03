Idai

Um avião fretado pela Cruz Vermelha Portuguesa leva hoje para a Beira uma maternidade para dar assistência aos 45 mil partos previstos para as "próximas semanas", disse o presidente da organização humanitária, Francisco George, em Lisboa.

Com deslocação marcada para as 20:00, a partir do aeroporto militar de Figo Maduro, este será o primeiro voo totalmente dirigido para a proteção materno-infantil, salientou Francisco George, explicando que "há muitas gravidezes e partos antecipados devido ao stresse" provocado pela passagem do ciclone Idai em Moçambique.

No Boeing 767 seguirá, além de uma enfermeira parteira, um bloco de parto, equipamentos para ecografias, e marquesas, bem como 1.500 quilos de ´kites´ de parto, com panos, tesouras descartáveis, molas de umbigo para os recém-nascidos, luvas e viseiras.