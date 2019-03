Actualidade

Pelo menos 25 pessoas morreram e centenas ficaram feridas numa tempestade que atingiu o sul do Nepal no domingo, destruindo casas, arrancando árvores e derrubando postes de eletricidade, informaram as autoridades.

A tempestade abateu-se sobre o distrito de Bara e arredores, disse à agência de notícias France-Presse o chefe da polícia de Bara, Sanu Ram Bhattarai.

"Pelo menos 25 pessoas morreram e há muitos feridos. Equipas de busca e resgate foram enviadas", adiantou Bhattarai.