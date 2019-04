Actualidade

Um novo balanço das autoridades do Nepal elevou para 30 mortos e 500 feridos o número de vítimas de uma tempestade que atingiu o sul do país no domingo.

A tempestade abateu-se sobre os distritos de Bara e Parsa, onde destruiu casas, arrancou árvores e derrubou postes de eletricidade, acrescentou o porta-voz do Ministério do Interior, Ram Krishna Subedi, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Numa publicação na rede social Twitter, o primeiro-ministro nepalês, K. Sharma Oli, endereçou condolências às famílias, dando então conta do primeiro balanço: 25 pessoas mortas e cerca de 400 feridos.